Фигурное катание

Александра Трусова сообщила о восстановлении двойного акселя после родов

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что ей удалось восстановить сложный прыжок — двойной аксель. Она опубликовала видео, в котором показала, как тренирует этот прыжок в зале и на льду. Сначала все попытки заканчивались падением, но последняя оказалась успешной.

6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. 21-летняя спортсменка родила мальчика, которому дали имя Михаил.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

