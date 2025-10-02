Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ФФККР наградила Кондратюка знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании»

ФФККР наградила Кондратюка знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы, России и бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк показал, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила его почётным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании».

Фото: Личный архив Кондратюка

«Поздравляем Марка Валерьевича! Решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках от 28.09.2025 награждён почётным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – говорится в посте тренера Марка Светланы Соколовской.

«Спасибо большое Федерации фигурного катания на коньках России! Для меня было большой честью получить почётный знак «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – написал Кондратюк на личной странице в социальных сетях.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве.

Материалы по теме
«Кармен» Муравьёвой или «Хава Нагила» Кондратюка? Выбираем лучшую премьеру фигуристов
Рейтинг
«Кармен» Муравьёвой или «Хава Нагила» Кондратюка? Выбираем лучшую премьеру фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android