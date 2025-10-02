ФФККР наградила Кондратюка знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпион Европы, России и бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк показал, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила его почётным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании».

Фото: Личный архив Кондратюка

«Поздравляем Марка Валерьевича! Решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках от 28.09.2025 награждён почётным знаком «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – говорится в посте тренера Марка Светланы Соколовской.

«Спасибо большое Федерации фигурного катания на коньках России! Для меня было большой честью получить почётный знак «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках», – написал Кондратюк на личной странице в социальных сетях.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве.