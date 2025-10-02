Скидки
Кондратюк, Сарновский, Акатьева, Садкова, Куница заявились на чемпионат Москвы

Появился список участников чемпионата Москвы, который пройдёт в период с 7 по по 10 октября в Москве в «Навка Арене». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком спортсменов, среди которых чемпион Европы и России Марк Кондратюк, чемпионка России Софья Акатьева, победитель финала Гран-при России среди юниоров Никита Сарновский, бронзовые призёры чемпионата страны Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, вице-чемпионы финала Гран-при России Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Вероника Яметова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Мария Мазур, Софья Важнова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров, Егор Рухин, Артём Ковалёв.

Пары: Анастасия Коробейникова – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Коломенская – Артём Фролов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Елизавета Шичина – Павел Дрозд.

