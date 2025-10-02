Скидки
«Важно подготовиться к этому вызову». Сакамото — о соперничестве с Петросян на ОИ-2026

«Важно подготовиться к этому вызову». Сакамото — о соперничестве с Петросян на ОИ-2026
Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о соперничестве с россиянкой Аделией Петросян. Ранее Петросян выиграла отборочный турнир в Пекине и завоевала персональную квоту для участия в Олимпийских играх — 2026 в Милане, где встретится со всеми сильными конкурентками с международной арены.

«Её катание впечатляет — движения чёткие и выразительные. В квалификации она не выполняла четверные прыжки, но очевидно, что на Олимпиаде будет активно их использовать. Мне важно морально подготовиться к этому вызову. Сил у меня достаточно, и я настроена работать. Этот сезон станет для меня последним, поэтому хочу показать максимум», — приводит слова Сакомото Nikkansports.

Будущие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля 2026 года.

Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
