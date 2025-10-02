Ли Ха Ин выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена, Мэдлин Шизас — вторая
Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление она получила 64,78 балла.
Второй стала представительница Канады Мэдлин Шизас с результатом 55,55. Тройку сильнейших замкнула американка Джозефин Ли (54,15).
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Женщины. Короткая программа:
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 64,87 балла.
- Мэдлин Шизас (Канада) — 55,55.
- Джозефин Ли (США) — 54,15.
- А Сон Ен (Южная Корея) – 53,43.
- Чжу И (Китай) – 52,75.
- Амира Ирматова (Казахстан) – 47,22.
- Нурия Сулеймен (Казахстан) – 44,95.
- Олеся Леонова (Эстония) – 43,20.
- София Фарафонова (Казахстан) – 42,47.
- Вероника Коваленко (Казахстан) – 39,57.
- Русалина Шакрова (Казахстан) – 30,59
Материалы по теме
Комментарии