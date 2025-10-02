Ли Ха Ин выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена, Мэдлин Шизас — вторая

Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление она получила 64,78 балла.

Второй стала представительница Канады Мэдлин Шизас с результатом 55,55. Тройку сильнейших замкнула американка Джозефин Ли (54,15).

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Женщины. Короткая программа: