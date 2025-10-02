Мишина/Галлямов и Степанова/Букин получили главные роли в шоу Навки в Петербурге

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, а также танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин получили главные роли в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», которое пройдёт с 25 декабря по 8 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает анонс мероприятия на официальном сайте Navka Show.

Мишина исполнит роль Императрицы, Галлямов — князя Потёмкина. Степанова перевоплотится в Оксану, а Букин предстанет в амплуа Вакулы.

В сентябре 2025 года Мишина/Галлямов и Степанова/Букин могли принять участие в квалификационном турнире в Пекине, который позволил бы им выступить на Олимпиаде в Милане, однако пара и дуэт не получили необходимого для этого нейтрального статуса и не были допущены до соревнований.