Медведева станет гостем матча между «Авангардом» и «Локомотивом»

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева станет гостем хоккейного матча между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Медведева проведёт автограф-сессию в фойе «G-Drive Арены» в Омске, а также выступит с показательным номером на льду. Мероприятие состоится в пятницу, 3 октября. Начало входной группы запланировано на 18:00 по омскому времени.

Омский «Авангард» и ярославский «Локомотив» возглавляют турнирные таблицы в своих конференциях. Клуб из Омска располагается на первой строчке рейтинга Восточной конференции с 16 очками. У команда из Ярославля в активе 18 очков, она находится на первом месте в Западной конференции.

