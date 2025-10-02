Скидки
Фото: Татьяна Тарасова посетила Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате

Фото: Татьяна Тарасова посетила Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила Мемориал Дениса Тена, который проходит в период со 2 по 4 октября в Алма-Ате (Казахстан). С места событий она опубликовала фотографию с памятником, поставленным в честь спортсмена. Специалист в своё время тренировала казахстанского фигуриста.

Фото: Личный архив Тарасовой

«В гостях у Дениса», – подписала публикацию Тарасова.

Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады в Сочи. Он трагически погиб в 2018 году, став жертвой нападения грабителей.

На Мемориале Дениса Тена традиционно участвует много именитых спортсменов. В нынешнем олимпийском сезоне-2025/2026 на турнире выступят Михаил Шайдоров, Джун Хван Ча, Ника Эгадзе, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Джейсон Браун и другие.

