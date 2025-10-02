Скидки
Фигурное катание

Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Тена, Эгадзе — второй

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, являющийся серебряным призёром чемпионата мира (2025), выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена. В прокате фигурист исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, тройной аксель и сольный четверной тулуп, за выступление он получил 95,01 балла.

Грузинский спортсмен Ника Эгадзе, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занимает промежуточное второе место с 87,58 балла. Американец Джейсон Браун замыкает тройку лидеров после короткой программы, набрав 86,61 балла.

Мемориал Дениса Тена — 2025. Короткая программа. Мужчины.

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 95,01.

2. Ника Эгадзе (Грузия) — 87,58.

3. Джейсон Браун (США) — 86,61.

4. Си Хён Ли (Корея) — 78,81.

5. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 78,52.

6. Мэттью Ньюнхэм (Канада) — 77,16.

7. Диас Жиренбаев (Казахстан) —77,14.

8. Юйдон Чэнь (Китай) — 76,41.

9. Ёнхён Чха (Корея) — 76,37.

10. Семён Данилянц (Армения) — 74,43.

Мемориал Дениса Тена проходит со 2 по 4 октября в Алма-Ате.

