«Не верьте сказкам». Плющенко сообщил, что Костылева восстановила тройной аксель

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что чемпионка России среди юниоров Елена Костылева восстановила тройной аксель после серьёзной травмы, с которой столкнулась в сезоне.

«Леночка не форсирует события и никого не слушает, кроме тренера. Мы в спокойном режиме восстановили 3,5 А. Поэтому не верьте чатам и тем более тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса», а верьте только первоисточникам! Лена очень старается! Она большая труженица и боец!» — написал Плющенко на личной странице в соцсетях.

С мамой Елены Костылевой в это межсезонье было связано несколько скандалов в академии «Ангелы Плющенко». К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.

