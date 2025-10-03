Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская и Плющенко планируют купить дачу Фаберже в Петербурге и построить там отель

Рудковская и Плющенко планируют купить дачу Фаберже в Петербурге и построить там отель
Аудио-версия:
Комментарии

Известный продюсер Яна Рудковская и её муж, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, выразили заинтересованность в приобретении и реставрации дачи Фаберже, расположенной в петербургском Парголове. Этот объект культурного наследия федерального значения, построенный в начале XX века и известный до революции как «Малый Эрмитаж» из-за своей богатой коллекции искусства, сейчас находится в полуразрушенном состоянии.

Рудковская оценивает необходимые инвестиции в восстановление примерно в 400 млн рублей, не считая стоимости покупки самой дачи. Пара планирует сделать там бутик-отель.

«Я хотела её посмотреть, приехать лично — и сделала это. В документах фотографии и описания более раннего периода: там она представлена в другом виде, поэтому, честно говоря, я сильно расстроилась. Дача находится действительно в очень тяжёлом состоянии, я бы сказала, в критическом.

Из-за того, что кто-то пустил слух о сокровищах, там искали клад. И сейчас повреждены все стены, уничтожено просто всё. Есть только лестница мраморная, без балясин, только основание и ступени. И часть дома. Чуть-чуть в одном месте я нашла маленький кусочек лепки в голубой гостиной. Всё ободрали, всё уничтожили. Это просто кошмар. Сердце кровью обливается. Но мы не отказались от этой идеи [купить дачу Фаберже]. Мы будем советоваться с реставраторами…

Мы с Евгением вернули в Россию множество вещей, связанных с семьёй Романовых, и создали большую коллекцию. Это вещи, которые до революции были в Зимнем дворце, в Царском Селе, в Гатчине, в Павловском дворце. До СВО мы очень много участвовали в аукционах. Эксперты оценивают уровень нашей коллекции как очень высокий. Есть вещи, аналогов которым нет в Эрмитаже.

В сохранившейся исторической части сделать пять-шесть номеров, в воссозданной — ещё номеров двадцать. В здании всё будет оформлено в духе того времени: дореволюционная Россия. Люди смогут приехать сюда на уикенд или даже на неделю. Отдохнуть, погрузиться в историю, позаниматься спортом, погулять по парку. В России такого ещё никто не сделал», – приводит слова Рудковской «Фонтанка».

Материалы по теме
Видео
«Не верьте сказкам». Плющенко сообщил, что Костылева восстановила тройной аксель
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android