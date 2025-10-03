Рудковская и Плющенко планируют купить дачу Фаберже в Петербурге и построить там отель

Известный продюсер Яна Рудковская и её муж, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, выразили заинтересованность в приобретении и реставрации дачи Фаберже, расположенной в петербургском Парголове. Этот объект культурного наследия федерального значения, построенный в начале XX века и известный до революции как «Малый Эрмитаж» из-за своей богатой коллекции искусства, сейчас находится в полуразрушенном состоянии.

Рудковская оценивает необходимые инвестиции в восстановление примерно в 400 млн рублей, не считая стоимости покупки самой дачи. Пара планирует сделать там бутик-отель.

«Я хотела её посмотреть, приехать лично — и сделала это. В документах фотографии и описания более раннего периода: там она представлена в другом виде, поэтому, честно говоря, я сильно расстроилась. Дача находится действительно в очень тяжёлом состоянии, я бы сказала, в критическом.

Из-за того, что кто-то пустил слух о сокровищах, там искали клад. И сейчас повреждены все стены, уничтожено просто всё. Есть только лестница мраморная, без балясин, только основание и ступени. И часть дома. Чуть-чуть в одном месте я нашла маленький кусочек лепки в голубой гостиной. Всё ободрали, всё уничтожили. Это просто кошмар. Сердце кровью обливается. Но мы не отказались от этой идеи [купить дачу Фаберже]. Мы будем советоваться с реставраторами…

Мы с Евгением вернули в Россию множество вещей, связанных с семьёй Романовых, и создали большую коллекцию. Это вещи, которые до революции были в Зимнем дворце, в Царском Селе, в Гатчине, в Павловском дворце. До СВО мы очень много участвовали в аукционах. Эксперты оценивают уровень нашей коллекции как очень высокий. Есть вещи, аналогов которым нет в Эрмитаже.

В сохранившейся исторической части сделать пять-шесть номеров, в воссозданной — ещё номеров двадцать. В здании всё будет оформлено в духе того времени: дореволюционная Россия. Люди смогут приехать сюда на уикенд или даже на неделю. Отдохнуть, погрузиться в историю, позаниматься спортом, погулять по парку. В России такого ещё никто не сделал», – приводит слова Рудковской «Фонтанка».