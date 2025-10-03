Дмитрий Евгеньев: Соколовская сначала дала мне люлей, а потом всё спокойно объяснила

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в спортивных парах, поделились впечатлениями от перехода на новую тренировочную арену. С 2025 года фигуристы занимаются на катке «Навка Арены».

Евгеньев. После переезда на новый каток у нас поменялись те специалисты, от которых мы ушли с катка Этери Георгиевны. Новый джазист, новый хореограф. В случае необходимости у нас есть возможность выходить на лёд к Светлане Владимировне Соколовской, также работаем с её хореографом Анной Валерьевной.

Мухортова. При переезде на новый каток немного поменялось наше окружение.

— Со Светланой Владимировной уже удалось поработать? Какие-то результаты её работы, может, заметили?

Евгеньев: Вы знаете, когда Светлана Владимировна пришла к нам на тренировку, я прыгал лутц и у меня он не получался. Сначала она дала мне хороших люлей, а потом спокойно объяснила, в чём была моя ошибка и как нужно было сделать. После этого я пошёл и сделал этот прыжок. То есть она умеет, когда нужно, поддержать и наставить, а потом спокойно дать нужный совет, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.