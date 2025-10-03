Скидки
Алёна Косторная и Георгий Куница стали родителями

Алёна Косторная и Георгий Куница стали родителями
Комментарии

Чемпионка Европы Алёна Косторная и её супруг фигурист Георгий Куница стали родителями первенца. У пары родился сын. Об этом спортсмены сообщили в социальных сетях.

«Welcome mini-Kunitsa», — подписали фигуристы публикации на своих страницах.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Имя ребёнка фигуристы не сообщили.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее выступала в парном катании, летом 2023 года. Весной 2025 года фигуристы объявили о том, что ожидают пополнения в семье.

