Тренер Бойковой/Козловского — о четверном выбросе: выезжать три из трёх пока не получается

Тренер Станислав Морозов, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался о четверном выбросе своих подопечных, российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

— Четверной выброс был ведь подготовлен у Бойковой и Козловского достаточно давно.

— Да, но они его почти не делали. Попробовали в прошлом году на мемориале Панина-Коломенкина, что-то не пошло, и на этом всё закончилось. Конкретно тренировать этот элемент мы начали на летнем сборе в Сочи.

— Чего, на ваш взгляд, не хватало подопечным, чтобы выезд был безопасен и стабилен?

— Я пока не могу сказать, что полностью в этот выброс верю, всё-таки это очень сложный по координации элемент, не чета тройному. Так, чтобы успешно выезжать три попытки из трёх, у Саши пока не получается. Но она очень хочет этот выброс делать. Дима тоже не против, — приводит слова Морозова «RT на русском».

В произвольной программе на контрольных прокатах сборной России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили чистый четверной выброс. Музыкальная тема их новой произвольной – Moonlight Sonata Epic Version — Samuel Kim / Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise.