Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Бойковой/Козловского высказался о проблеме их соперничества с Мишиной/Галлямовым

Тренер Бойковой/Козловского высказался о проблеме их соперничества с Мишиной/Галлямовым
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Станислав Морозов, работающий в штабе Этери Тутберидзе, прокомментировал соперничество своих подопечных, российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, с чемпионами мира и Европы Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Многие специалисты отмечали, что психологически именно из-за своих конкурентов они не могут спокойно исполнять программы.

— Одна из проблем Бойковой и Козловского, которую неоднократно отмечали специалисты, заключается в том, что мысленно они постоянно соревнуются с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Есть такое?
— Скажем так: я это иногда замечаю, но не считаю нужным лишний раз акцентировать на этом внимание. Основная проблема кроется в другом — это спешка. Физически и Саша, и Дима настолько хороши и сильны, что могли бы проехать не один олимпийский цикл, а два. Более крепких в плане здоровья спортсменов я на своём веку в парном катании не встречал. Плюс ребята очень быстро накатывают программы, они очень выносливы. А вот когда появляется избыток энергии, особенно у Саши, она неосознанно начинает сильнее толкаться — и в элементах появляется каша. В спокойном состоянии, когда никакой спешки нет, программа смотрится совершенно иначе, — приводит слова Морозова «RT на русском».

Бойкова и Козловский с прошедшего межсезонья начали работать со Станиславом Морозовым. Ранее их тренировал Алексей Тихонов.

Материалы по теме
Тренер Бойковой/Козловского — о четверном выбросе: выезжать три из трёх пока не получается
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android