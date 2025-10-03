Тренер Бойковой/Козловского высказался о проблеме их соперничества с Мишиной/Галлямовым

Тренер Станислав Морозов, работающий в штабе Этери Тутберидзе, прокомментировал соперничество своих подопечных, российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, с чемпионами мира и Европы Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Многие специалисты отмечали, что психологически именно из-за своих конкурентов они не могут спокойно исполнять программы.

— Одна из проблем Бойковой и Козловского, которую неоднократно отмечали специалисты, заключается в том, что мысленно они постоянно соревнуются с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Есть такое?

— Скажем так: я это иногда замечаю, но не считаю нужным лишний раз акцентировать на этом внимание. Основная проблема кроется в другом — это спешка. Физически и Саша, и Дима настолько хороши и сильны, что могли бы проехать не один олимпийский цикл, а два. Более крепких в плане здоровья спортсменов я на своём веку в парном катании не встречал. Плюс ребята очень быстро накатывают программы, они очень выносливы. А вот когда появляется избыток энергии, особенно у Саши, она неосознанно начинает сильнее толкаться — и в элементах появляется каша. В спокойном состоянии, когда никакой спешки нет, программа смотрится совершенно иначе, — приводит слова Морозова «RT на русском».

Бойкова и Козловский с прошедшего межсезонья начали работать со Станиславом Морозовым. Ранее их тренировал Алексей Тихонов.