Фигурное катание

Мухортова/Евгеньев заявили о желании исполнить театрализованную программу

Мухортова/Евгеньев заявили о желании исполнить театрализованную программу
Аудио-версия:
Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали о желании исполнить на льду театрализованную программу.

Евгеньев. А вот я не скажу, что у меня есть определённая музыка, хотя некоторые варианты имеются. Моё желание — это катануть что-то более театрализованное.

Мухортова. Первый раз об этом слышу (смеётся).

Евгеньев. Наподобие того, что показал Марк Кондратюк в короткой программе. Потому что, как мне кажется, меня всегда называли очень артистичным, театральным. Поэтому я как-то хочу реализовать это с Настей. У меня была идея сделать программу под «Пиратов Карибского моря», хотя меня все сильно останавливают, говорят, что это как-то уже немного детское. Но мне хочется максимально отыграть.

Мухортова. Тут я Диму поддержу, есть желание. Хочется что-то такое, где можно больше экспрессии добавить.

Евгеньев. Необязательно показывать только красоту катания, важно также передать живые эмоции, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
