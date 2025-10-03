Скидки
Станислав Морозов: Бойкова и Козловский собираются оставаться в спорте ещё на четыре года

Тренер Станислав Морозов, работающий в штабе Этери Тутберидзе, заявил, что его подопечные, российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, планируют оставаться в спорте ещё на четыре года, то есть минимум до Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах. Кроме того, специалист рассказал о работе с парой над четверным выбросом.

— В том, чтобы просто добавить ещё один оборот, нет большой доблести. Да и бессмысленно это. А вот сделать этот элемент так, чтобы он был четвёртого уровня и на плюсы, — задачка поинтереснее.

— Это вы сейчас соперников пугаете, или реально считаете, что задачу можно реализовать?
— А почему нет? Поправлять технику ребятам для этого не надо, просто оборот добавить. Если подкрут будет стоять первым элементом, да ещё и исполняться на адреналине, с ним не должно быть никаких сложностей. Мне кажется, надо как минимум попробовать, тем более что Саша с Димой собираются оставаться в спорте ещё четыре года. Понятно, что это задача не на ближайший сезон. Сейчас более важно стабилизировать четверной выброс, да и с нервами справиться, — приводит слова Морозова «RT на русском».

В произвольной программе на контрольных прокатах сборной России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили чистый четверной выброс.

