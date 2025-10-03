Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё удобно». Мухортова и Евгеньев — о работе с Денковой и Стависким

«Всё удобно». Мухортова и Евгеньев — о работе с Денковой и Стависким
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев положительно оценили своё сотрудничество с двукратными чемпионами мира Албеной Денковой и Максимом Стависким.

Евгеньев. Когда к нам приходил Сергей Плишкин, Никита Михайлов, даже тот же Алексей Тихонов — когда они начинают что-то делать с девочкой, мальчик смотрит со стороны, ты идёшь делать с девочкой и вам становится неудобно.

Мухортова. Сложно сразу же делать какие-то вещи, и нам не хватает, чтобы кто-то из партнёров рассказал, как нам нужно действовать.

Евгеньев. Здесь нам Максим с Албеной всё показали. Максим повторил то же самое с Настей, Албена — со мной, потом они отходят и мы с Настей соединяемся — всё удобно. Это вовсе не умаляет заслуг тех специалистов, с которыми мы работали ранее, — они все очень крутые и нам нравилось с ними сотрудничать, нам ставили потрясающие программы. Но здесь другое взаимодействие с тренером, и поэтому постановка проходила гораздо проще, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Приятно, что у нас в сборной такая тёплая атмосфера». Душевные Мухортова и Евгеньев
Эксклюзив
«Приятно, что у нас в сборной такая тёплая атмосфера». Душевные Мухортова и Евгеньев
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android