«Всё удобно». Мухортова и Евгеньев — о работе с Денковой и Стависким

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев положительно оценили своё сотрудничество с двукратными чемпионами мира Албеной Денковой и Максимом Стависким.

Евгеньев. Когда к нам приходил Сергей Плишкин, Никита Михайлов, даже тот же Алексей Тихонов — когда они начинают что-то делать с девочкой, мальчик смотрит со стороны, ты идёшь делать с девочкой и вам становится неудобно.

Мухортова. Сложно сразу же делать какие-то вещи, и нам не хватает, чтобы кто-то из партнёров рассказал, как нам нужно действовать.

Евгеньев. Здесь нам Максим с Албеной всё показали. Максим повторил то же самое с Настей, Албена — со мной, потом они отходят и мы с Настей соединяемся — всё удобно. Это вовсе не умаляет заслуг тех специалистов, с которыми мы работали ранее, — они все очень крутые и нам нравилось с ними сотрудничать, нам ставили потрясающие программы. Но здесь другое взаимодействие с тренером, и поэтому постановка проходила гораздо проще, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.