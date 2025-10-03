Евгеньев рассказал, как Гуменник поздравил его после квалификации в Пекине

Российский фигурист Дмитрий Евгеньев рассказал, как победитель квалификационного турнира в Пекине Пётр Гуменник поздравил его после соревнования.

«Я очень смеялся, когда написал Пете поздравления после короткой. А на следующий день каталась Аделия, и мне Петя ответил что-то вроде: «Спасибо большое, очень приятно». На следующий день докатывается Аделия, я прям в трансляции смотрю, Аделия заняла первое место, и мне Петя пишет: «Молодец, поздравляю!» Я ему пишу: «Ты знаешь, мне очень приятно, но, наверное, ты перепутал», было смешно. Я последний, кто ему написал, и он по ошибке ответил мне», — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.