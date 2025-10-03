Скидки
«Не поняла, что это был четверной». Мухортова и Евгеньев — о выбросе Бойковой/Козловского

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев отреагировали на исполнение парой Бойкова/Козловский чистого четверного выброса в прокате.

Мухортова. Безусловно, четверным элементам есть место в парном катании, как мы это сегодня увидели, сделали четверной выброс Саша с Димой.

Евгеньев. Мы их с этим, конечно, поздравляем!

Мухортова. Да, они большие молодцы, очень здорово он выглядел. Я даже не сразу осознала, что это был четверной! Мы видели, насколько это была колоссальная работа и как она велась весь прошлый год. Пока что мы смотрим чуть-чуть в другую сторону. Мы хотим катать чисто свой набор. К сожалению, на прокатах пока что не совсем справились, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

