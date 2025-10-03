Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мухортова и Евгеньев рассказали о целях на сезон

Мухортова и Евгеньев рассказали о целях на сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали о поставленных на сезон целях.

Мухортова. У нас цель — обойти самих себя, себя прошлогодних. Сейчас мы немного усложнили программу выбросом-лутцем, который в прошлом сезоне мы делали только на прыжковом турнире. В этом сезоне мы уже работаем исключительно над этими сложными выбросами. Небольшой шаг вперёд сделали, осталось только показать это.

Евгеньев. Мы не думаем о местах, конечно. Но, как любой спортсмен, мы хотим занимать высокие места. На данный момент наша цель — то, к чему мы действительно хотим прийти, — это стабильность и чистота катания плюс взаимодействие в паре. У нас есть примеры действительно хорошей стабильной работы — это Александр Галлямов с Анастасией Мишиной, поэтому у них мы хотим взять стабильность.

Взаимодействие у нас уже есть неплохое, будем стараться развивать его. Соединив эти факторы и сделав достаточно большое количество выступлений с удачными прокатами, мы будем надеяться, что места уже придут как следствие той работы, которую мы хотим провести по ходу сезона, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Приятно, что у нас в сборной такая тёплая атмосфера». Душевные Мухортова и Евгеньев
Эксклюзив
«Приятно, что у нас в сборной такая тёплая атмосфера». Душевные Мухортова и Евгеньев
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android