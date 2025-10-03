Мухортова и Евгеньев рассказали о целях на сезон

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали о поставленных на сезон целях.

Мухортова. У нас цель — обойти самих себя, себя прошлогодних. Сейчас мы немного усложнили программу выбросом-лутцем, который в прошлом сезоне мы делали только на прыжковом турнире. В этом сезоне мы уже работаем исключительно над этими сложными выбросами. Небольшой шаг вперёд сделали, осталось только показать это.

Евгеньев. Мы не думаем о местах, конечно. Но, как любой спортсмен, мы хотим занимать высокие места. На данный момент наша цель — то, к чему мы действительно хотим прийти, — это стабильность и чистота катания плюс взаимодействие в паре. У нас есть примеры действительно хорошей стабильной работы — это Александр Галлямов с Анастасией Мишиной, поэтому у них мы хотим взять стабильность.

Взаимодействие у нас уже есть неплохое, будем стараться развивать его. Соединив эти факторы и сделав достаточно большое количество выступлений с удачными прокатами, мы будем надеяться, что места уже придут как следствие той работы, которую мы хотим провести по ходу сезона, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.