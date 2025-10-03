«У нас очень дружественная, позитивная, хорошая атмосфера». Евгеньев — о сборной России

Российский фигурист Дмитрий Евгеньев позитивно охарактеризовал атмосферу в сборной России по фигурному катанию.

«Мне кажется, у мальчиков это совсем не так происходит, как у девочек. Мы когда заходим в раздевалку, вот пока все друг с другом не перездороваются, пока все друг другу не пожмут руки, все не усядутся и не начнут заниматься своими делами. Очень приятно осознавать, что у нас такая тёплая атмосфера. Это не только про нас, но и в целом в нашей прекрасной сборной — такая дружественная, приятная, тёплая атмосфера среди всех спортсменов.

Помню, даже раньше читал книжку про Ягудина или про Плющенко: там начиналось с того, что кто-то с кем-то даже за одним столом сидеть не мог, что мир фигурного катания очень ядовитый. Сейчас мне даже трудно представить себе такое — у нас очень дружественная, позитивная, хорошая атмосфера!» — сказал Евгеньев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.