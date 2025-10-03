В Санкт-Петербурге состоится ледовое шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица»

Ледовое шоу с балетом «Спящая красавица» традиционно пройдёт в день рождения титулованного петербуржца Евгения Плющенко 2 и 3 ноября 2025 года. Ледовое шоу «Спящая красавица» венчает трилогию шоу на музыку из балетов П. И. Чайковского. В основе сюжета классическое либретто, в котором действие происходит в стране сказок Шарля Перро.

Гостями на празднике Крещения у Короля и Королевы оказываются феи во главе с феей Сирени, Кот в сапогах танцует с Белой кошкой, а Красная Шапочка с Волком, Золушка с прекрасным Принцем. Мальчик-с-пальчик приплясывает в восхищении до появления Феи Карабос, которая наложит на жителей замка и маленькую Принцессу Аврору страшное заклятие вечного сна.

Специально для шоу в стенах Ледового Дворца будет создан настоящий мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой. Уже отшиты более 300 новых костюмов, отобрана винтажная мебель для украшения интерьеров замка, продуманы уникальные цирковые трюки, чтобы усилить зрелищность классической постановки.

«Я живу этим проектом, это лучшее шоу, которое мы когда-либо создавали», — сказала о постановке Яна Рудковская.

За многооборотные прыжки отвечают самые титулованные спортсмены современности. В главных ролях Евгений Плющенко (Король), победители Олимпиады в Пекине в 2022 году — олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-чемпионка Александра Игнатова (Трусова) (Фея Карабос). В роли Королевы — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2016, 2017) Евгения Медведева. В роли Принца и Принцессы Авроры — Александр Плющенко и Елена Костылева (чемпионка России 2024 среди юниоров и победительница чемпионата Гран-при).