«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре

6 и 7 декабря на сцене СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдёт ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — масштабная постановка, в которой оживают музыка Чайковского, балет и фигурное катание.

Проект, вдохновлённый бессмертной сказкой Э. Т. А. Гофмана, превращает знакомую рождественскую историю в визуально-музыкальное представление нового уровня. Симфонический оркестр, световые инсталляции, пластика фигуристов и балетные сцены соединяются на льду в единое художественное полотно — живое, трепетное, захватывающее.

На льду герои, которых мы любим с детства: отважный Щелкунчик, Маша с её новогодней мечтой и коварный Мышиный король. Их оживляют десятки фигуристов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призёры, победители международных турниров, а также молодые таланты из разных регионов страны.

Оркестр, размещённый прямо на ледовой арене, исполняет произведения Чайковского в оригинальной партитуре. За пультом выдающиеся дирижёры, среди которых Иван Никифорчин, Андрей Аниханов, Юрий Медяник, Фредди Кадена и другие. Их точная работа превращает каждое представление в симфоническую поэму, звучащую в унисон с фигурным рисунком на льду.

«Это представление не просто спектакль, а живая эмоция. Мы объединяем балет, спорт, музыку, театр и свет, чтобы родилась история, в которой каждый зритель узнаёт себя. «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это новая форма, в которой классика начинает говорить современным языком», — сказала художественный руководитель ледовой труппы Анастасия Голубева.

«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это не просто праздничное представление, а событие с глубоким смыслом. Организаторы подчёркивают, что главная ценность проекта в приобщении детей к подлинной классике, которая формирует культурный код России. Музыка Чайковского, балет и фигурное катание становятся теми инструментами, которые закладывают основы уважения к наследию великих деятелей российской культуры, воспитывают вкус и помогают открывать в подрастающем поколении новые таланты. Полтора часа, проведённые вместе с детьми на этом спектакле, — это инвестиция в будущее каждого ребёнка: в его духовный корень, любовь к искусству и способность продолжать миссию человечества.

Помимо Санкт-Петербурга, шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в сезоне 2025–2026 охватит крупнейшие города России: Москву, Владивосток, Рязань, Иркутск, Кемерово, Самару, Тольятти, Омск, Саранск, Пермь, Казань, Нижний Новгород, а также города Подмосковья — Мытищи, Подольск и Балашиху.

Пусть этой зимой сказка случится по-настоящему — на льду и под музыку Чайковского!

