ISU продолжит программу защиты спортсменов от оскорблений в соцсетях в новом сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о продолжении программы защиты спортсменов от оскорблений в их личных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

ISU будет отслеживать возможную пагубную активность как в личных аккаунтах спортсменов, так и на не относящихся к ним страницах. Организация займётся выявлением случаев онлайн-оскорблений и последующим оказанием поддержки пострадавшим от них.

Напомним, подобная программа по защите спортсменов в интернете впервые была впервые запущена во время чемпионата мира по фигурному катанию 2025 года, который проходил в американском Бостоне.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года.