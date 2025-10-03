Скидки
Мухортова и Евгеньев: общаемся со всеми без исключения

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали, с кем из спортсменов сборной поддерживают общение.

Мухортова: Наверное, с теми ребятами, с которыми на катке пересекаемся каждый день, с теми ребятами, с которыми раньше катались — с Соней Муравьёвой, с Соней Акатьевой, Аделией Петросян, Сашей Бойковой, Дашей Садковой. В принципе со всеми московскими ребятами общаемся. С ребятами танцорами хорошо общаемся, с Лизой Пасечник и Дарио Чиризано, с Максимом Некрасовым и Василисой Кагановской, Андреем Ежловым и Соней Шевченко.

Евгеньев: Общаемся со всеми, вот правда, без исключения, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

