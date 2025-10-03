Скидки
Дэвис/Смолкин выиграли ритм-танец на мемориале Дениса Тена

Дэвис/Смолкин выиграли ритм-танец на мемориале Дениса Тена
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли ритмический танец на мемориале Дениса Тена, который проходит в Алматы (Казахстан). За прокат фигуристы набрали 77,94 балла. Второе место после ритм-танца занимают представители США Уна Браун и Гейдж Браун, набравшие 73,91 балла. Тройку лидеров на данный момент замыкают Милла Рейтан и Николай Майоров из Швеции, они получили 69,22 балла.

Мемориал Дениса Тена — 2025. Ритм-танец. Результаты:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 77,94.

2. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 73,91.

3. Милла Рейтан/Николай Майоров (Швеция) — 69, 22.

4. Алисия Фаббри/Пол Айер (Канада) — 67, 84.

5. Леа Несет/Артём Маркелов (США) — 67,80.

6. София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 66,09.

7. Шариз Маттай/Макс Либерс (Германия) — 65,39.

8. Филомен Сабурн/Рауль Бермехо (Испания) — 54,50.

9. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) —50,56.

10. Кристина Добросердова/Алессандро Пеллегрини (Армения) — 48,65.

