Тарасова — о возвращении Косторной в спорт: не все быстро набирают форму, как Трусова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что чемпионка Европы Алёна Косторная и её супруг фигурист Георгий Куница стали родителями первенца. У пары родился сын.

«Рождение ребенка – важнейшее событие в жизни каждого человека. Я их поздравляю! Желаю ребенку расти здоровым и счастливым. Сложно сказать, способна ли Косторная возобновить карьеру. Не думаю об этом. Дайте девочке отдохнуть. Пускай сначала придет в себя, а потом думает о спорте. В ближайшие месяцы она будет полностью сосредоточена на малыше. А уж когда восстановится, подумает, возвращаться ли на лед. Понятно, что не все так быстро набирают форму после родов, как Александра Трусова», – приводит слова Тарасовой «RT на русском».

Имя ребёнка фигуристы не сообщили.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее выступала в парном катании, летом 2023 года. Весной 2025 года фигуристы объявили о том, что ожидают пополнения в семье.