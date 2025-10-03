Тарасова — о посещении Мемориала Тена: я любила Дениса всей душой, была в месте трагедии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала своё посещение Мемориала Дениса Тена, который проходит в период со 2 по 4 октября в Алма-Ате (Казахстан).

«У меня очень хорошие впечатления от поездки в Казахстан. Тут проходит турнир памяти Тена. Он достоин такой памяти, потому что его любил весь мир. Денис был очень талантливым парнем и к тому же добрым и умнейшим. На турнире очень много ребят, которые будут кататься в следующее четыре или восемь лет.

Для меня эта поездка очень важна, потому что Дениса я очень любила. Когда он был в Москве, многие годы помогала Водорезовой в ее работе и делала ему программы. Я любила Тена всей душой. На этот турнир, и меня пригласила его мама — Оксана, которая всем этим занимается. Она большая молодец — спасибо ей большое за то, что она проводит этот замечательный турнир.

Я побывала на аллее, где весь мир потерял такого талантливого парня и такую невероятную величину в нашем спорте. Я была на том месте, где произошла эта трагедия. Там сейчас поставили памятник.

В Казахстане меня встретили очень хорошо. Меня как будто все здесь знают — прямо по улице нельзя пройти, потому что все узнают. Мне очень приятно, хоть я уже и улетаю. Главное, что люди сидят и вспоминают Тена. Он среди нас», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее с места событий Тарасова опубликовала фотографию с памятником, поставленным в честь спортсмена. Специалист в своё время тренировала казахстанского фигуриста. Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады в Сочи. Он трагически погиб в 2018 году, став жертвой нападения грабителей.