«Представляю возмущение Украины». Журова заявила, что ISU хотят проводить турниры в России

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) заинтересован в проведении турниров в России. По её словам, наши федерации должны начать подавать заявки на проведение стартов, так как СВО в любом случае закончится, а планы строятся за несколько лет до события.

«ISU допустил наших спортсменов на олимпийский отбор, теперь можно подавать заявки на проведение соревнований. Это пробный шар: посмотреть, как они отреагируют на нашу заявку. Обычно ISU подобные заявки принимает на года три вперед, то есть сейчас должны рассматривать турниры 2027–2028 годов.

ISU точно заинтересован в международных соревнованиях в России. Они знают, как проводят турниры на Западе, как прекрасно проводим мы в нашей стране. Они всё это знают и видят, поэтому стараются давать России максимальное количество соревнований. К тому же им не так просто сейчас проводить турниры в Европе из-за финансовых сложностей. Поэтому думаю, они точно всерьёз рассматривают заявки, у нас хорошие шансы. СВО всё равно закончится, а график соревнований на несколько лет вперед нужно составить уже сейчас.

Представляю, какое возмущение будет у Украины, когда ISU даст нам право на организацию международных турниров. Однако организация будет аргументировать свою позицию долгосрочным планированием и тем, что СВО рано или поздно завершится», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года.