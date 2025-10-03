Ли Ха Ин победила на Мемориале Дениса Тена, А Сон Ен — вторая, Мэдлин Шизас — третья
Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин стала победительницей Мемориала Дениса Тена, который проходит в Казахстане. По сумме двух программ она получила 196,84 балла.
Второй стала её соотечественница А Сон Ен с результатом 174,37. Тройку сильнейших замкнула представительница Канады Мэдлин Шизас (164,39).
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Женщины. Итоговое положение:
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 196,84.
- А Сон Ен (Южная Корея) — 174,37.
- Мэдлин Шизас (Канада) — 164,39.
- Джозефин Ли (США) – 160,92.
- Чжу И (Китай) – 160,83.
- Амира Ирматова (Казахстан) – 137,15.
- Нурия Сулеймен (Казахстан) – 124,40.
- Олеся Леонова (Эстония) – 118,09.
