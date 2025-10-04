На компанию Ильи Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей

Стало известно, что на компанию чемпиона мира и серебряного призёра Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетного хореографа, режиссёра и продюсера Ильи Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей. Об этом сообщают passionru.

Строительная компания ООО «МС Билдингс» из Набережных Челнов подала иск в суд против организации Ильи Авербуха. Речь идёт об ООО «ММГ Скейтинг», занимающейся ледовыми шоу. Согласно данным из картотеки дела, с компании фигуриста требуют вернуть 14,1 млн рублей долга за выполненные работы, а также выплатить 3 млн рублей в качестве неустойки. Причины, по которым ООО «ММГ Скейтинг» не осуществило платежи, не раскрываются.

Сообщается, что арбитражный суд Татарстана принял иск от строительной компании и назначил первое заседание на 25 ноября 2025 года.

По информации из открытых источников, в 2024 году ООО «ММГ Скейтинг» заработало 685,4 млн рублей, а чистая прибыль составила 4,1 млн рублей.

Илья Авербух является одним из главных постановщиков ледовых шоу в России. С ним традиционно соперничают Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Этери Тутберидзе.