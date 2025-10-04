Скидки
Фигурное катание

Акушер-гинеколог — о Трусовой: через два месяца швы разойтись не могут. Падения не страшны

Аудио-версия:
Акушер-гинеколог Софья Мелкомян высказалась о тренировках серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой. Ранее фигуристка опубликовала видео, в котором показала, как тренирует двойной аксель в зале и на льду. Сначала все попытки заканчивались падением, но последняя оказалась успешной.

«Падения Трусовой во время тренировок после родов? У неё было кесарево сечение, а через два месяца после него физические нагрузки разрешены. И ещё нужно учитывать, что у профессиональных спортсменов мышцы натренированы, поэтому восстановление идёт быстрее, чем у обычных женщин. Через два месяца швы разойтись не могут. У неё могут быть какие-то местные травмы, например ушибы. Но матка по шву однозначно не разойдётся. Поэтому в падениях Трусовой ничего опасного нет», — приводит слова акушера-гинеколога Sport24.

6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. 21-летняя спортсменка родила мальчика, которому дали имя Михаил.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

