Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали победителями на Мемориале Дениса Тена

Грузинский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающий в танцах на льду, выиграл на Мемориале Дениса Тена, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). По сумме двух программ они получили от судей 193,14 балла.

Вторыми стали представители США Уна Браун и Гэйдж Браун с результатом 178,86. Тройку сильнейших замкнули Милла Рейтан и Николай Майоров из Швеции (177,25).

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена — 2025. Итоговое положение:

Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 193,14 балла. Уна Браун/Гэйдж Браун (США) — 178,86. Милла Рейтан/Николай Майоров (Швеция) — 177,25. Алисия Фаббри/Пол Айер (Канада) — 173,34. Леа Несет/Артём Маркелов (США) — 169,60. София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 165,61. Шариз Маттай/Макс Либерс (Германия) — 162,77. Филомен Сабурн/Рауль Бермехо (Испания) — 137,68. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) — 131,59. Кристина Добросердова/Алессандро Пеллегрини (Армения) — 123,13.