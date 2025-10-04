Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали победителями на Мемориале Дениса Тена

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали победителями на Мемориале Дениса Тена
Комментарии

Грузинский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающий в танцах на льду, выиграл на Мемориале Дениса Тена, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). По сумме двух программ они получили от судей 193,14 балла.

Вторыми стали представители США Уна Браун и Гэйдж Браун с результатом 178,86. Тройку сильнейших замкнули Милла Рейтан и Николай Майоров из Швеции (177,25).

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена — 2025. Итоговое положение:

  1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 193,14 балла.
  2. Уна Браун/Гэйдж Браун (США) — 178,86.
  3. Милла Рейтан/Николай Майоров (Швеция) — 177,25.
  4. Алисия Фаббри/Пол Айер (Канада) — 173,34.
  5. Леа Несет/Артём Маркелов (США) —  169,60.
  6. София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 165,61.
  7. Шариз Маттай/Макс Либерс (Германия) — 162,77.
  8. Филомен Сабурн/Рауль Бермехо (Испания) — 137,68.
  9. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) — 131,59.
  10. Кристина Добросердова/Алессандро Пеллегрини (Армения) — 123,13.
Новости. Фигурное катание
