Ледовое шоу Загитовой «Ассоль» покажут в марте в Краснодаре

Комментарии

Ледовое шоу, рок-мюзикл олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Ассоль» покажут в марте в Краснодарском крае, Краснодаре. Мероприятие состоится 8 марта в ледовом дворце Ice Palace.

Премьера шоу «Ассоль» состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге. Напомним, что изначально фигуристка планировала представить шоу 27, 28 и 29 июня. Но внезапно с её сайта, а также со всех сайтов по продаже билетов пропала дата 29 июня. Позднее организаторы сообщили, что два шоу, назначенные на 29-е число, отменены по техническим причинам.

В шоу приняли участие многие именитые фигуристы — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, вице-чемпион Олимпиады в Пекине Владимир Морозов.

У Загитовой получилось шоу-исповедь. Почему «Ассоль» имеет право на жизнь?
