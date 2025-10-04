Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена, Ника Эгадзе — второй

Серебряный призёр чемпионата мира — 2025, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем на Мемориале Дениса Тена, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). По сумме двух программ он получил от судей 282,22 балла.

Вторым стал представитель Грузии Ника Эгадзе, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, с результатом 266,90. Тройку сильнейших замкнул американец Джейсон Браун (257,81).

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена — 2025. Мужчины. Итоговое положение:

Михаил Шайдоров (Казахстан) - 282,22 балла. Ника Эгадзе (Грузия) — 266,90. Джейсон Браун (США) — 257,81. Си Хён Ли (Южная Корея) — 242,52. Юйдон Чэнь (Китай) — 237,70. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 223,47. Мэттью Ньюнхэм (Канада) — 219,53. Ёнхён Чха (Южная Корея) — 219,53.