Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена, Ника Эгадзе — второй
Серебряный призёр чемпионата мира — 2025, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем на Мемориале Дениса Тена, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). По сумме двух программ он получил от судей 282,22 балла.
Вторым стал представитель Грузии Ника Эгадзе, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, с результатом 266,90. Тройку сильнейших замкнул американец Джейсон Браун (257,81).
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена — 2025. Мужчины. Итоговое положение:
- Михаил Шайдоров (Казахстан) - 282,22 балла.
- Ника Эгадзе (Грузия) — 266,90.
- Джейсон Браун (США) — 257,81.
- Си Хён Ли (Южная Корея) — 242,52.
- Юйдон Чэнь (Китай) — 237,70.
- Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 223,47.
- Мэттью Ньюнхэм (Канада) — 219,53.
- Ёнхён Чха (Южная Корея) — 219,53.
