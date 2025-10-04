«Рабочая ситуация». Авербух прокомментировал иск на 17 млн против своей компании

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух прокомментировал, что на его компанию подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей. Речь идёт об ООО «ММГ Скейтинг», занимающейся ледовыми шоу.

«Это абсолютно рабочая ситуация. Мы построили уже шесть объектов школы «Наследие», в том числе много объектов с этими партнерами. Это спор хозяйственных субъектов. Было две претензии: наша заключалась в том, что партнеры сильно задержали сроки сдачи — мы из-за этого тоже понесли часть убытков. Но мы уже практически вышли на мировую. Вполне возможно, что на следующей неделе заключим мировое соглашение с нашими партнерами, и иск будет отозван. Строительство катков — большое и дорогое удовольствие, поэтому возникают определенные споры, где каждый отстаивает свои интересы. Но хорошо, что мы уже вышли на мировое соглашение», — приводит слова Авербуха Sport24.

По информации из открытых источников, в 2024 году компания Авербуха заработала 685,4 млн рублей, а чистая прибыль составила 4,1 млн рублей.

Илья Авербух является одним из главных постановщиков ледовых шоу в России. С ним традиционно соперничают Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Этери Тутберидзе.