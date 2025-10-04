Евгений Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Дениса Глушакова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграет в прощальном матче российского футболиста Дениса Глушакова, в котором примут участие легенды футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив». Мероприятие пройдёт в Подмосковье на «Арене Химки» 11 октября. Плющенко будет защищать цвета железнодорожников.

«За «Локомотив» сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за «Спартак» выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский. Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве встречи, а также группа «Рождество» и Иракли. Всех ждём на матче, билеты ещё продаются», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Ранее появился состав легенд обеих команд, которые также примут участие в матче.

Плющенко, Глушаков, Нагорный, Борзаковский, Легков являются участниками команды «Союз чемпионов» по уличному футболу. В роли капитана — Александр Мостовой.