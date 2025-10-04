Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Дениса Глушакова

Евгений Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Дениса Глушакова
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграет в прощальном матче российского футболиста Дениса Глушакова, в котором примут участие легенды футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив». Мероприятие пройдёт в Подмосковье на «Арене Химки» 11 октября. Плющенко будет защищать цвета железнодорожников.

«За «Локомотив» сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за «Спартак» выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский. Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве встречи, а также группа «Рождество» и Иракли. Всех ждём на матче, билеты ещё продаются», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Ранее появился состав легенд обеих команд, которые также примут участие в матче.

Плющенко, Глушаков, Нагорный, Борзаковский, Легков являются участниками команды «Союз чемпионов» по уличному футболу. В роли капитана — Александр Мостовой.

Материалы по теме
Стали известны составы легенд «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч Глушакова
Команда Плющенко — чемпион уличного футбола. У Мостового первый трофей в качестве тренера
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android