Тренер Росляков: считаю, что Косторная и Куница недосказали свою историю в спорте

Российский тренер Сергей Росляков, специализирующийся на работе со спортсменами, выступающими в парном фигурном катании, рассказал о работе с Алёной Косторной и Георгием Куницей. Фигуристы выступали вместе в паре.

– Алёна Косторная и Георгий Куница, которые на прошлой неделе стали родителями, преисполнены желания вернуться в спорт. А вы как их тренер этого ждёте?

– Очень. Считаю, мне вообще повезло, что судьба дала возможность поработать с такими спортсменами. Уже говорил вам, могу повторить: не доводилось раньше сталкиваться с настолько координированным спортсменом, как Алёна. Она так стремительно учит всё новое, что ей предлагается, долго не мог к этому привыкнуть.

Понятно, сейчас невозможно предсказать, как будут развиваться события, как быстро пойдёт восстановление, чего захотят сами спортсмены. Возможно, в перспективе это будет не спорт, а шоу, какая-то тренерская история. Однако считаю, что Алёна с Гошей недосказали свою историю в спорте. Имею в виду и программы, которые не удалось до конца вкатать, и элементы, которые мы не успели отработать до стабильного состояния. Всё это и рождает общее ощущение, что не закончена очень интересная работа. Словно в самый разгар творческого процесса тебя попросили выйти из мастерской, — приводит слова Рослякова «RT на русском».

Вчера, 3 октября, чемпионка Европы Алёна Косторная и её супруг фигурист Георгий Куница сообщили, что стали родителями. У пары родился сын.