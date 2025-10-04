Турсынбаева опубликовала совместное фото с Тутберидзе с турнира памяти Дениса Тена

Вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева опубликовала милые новые фотографии на личной странице в социальных сетях. На них она изображена со своим бывшим наставником, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Именно под руководством этого специалиста фигуристка из Казахстана выиграла серебряную медаль чемпионата мира 2019 года.

Тен — бронзовый призёр Олимпиады в Сочи. Он трагически погиб в 2018 году, став жертвой нападения грабителей. Мемориал Дениса Тена в Алматы проходил в период с 2 по 4 октября.

Ранее Мемориал Дениса Тена посетила и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она поделилась своими эмоциями от турнира.