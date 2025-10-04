Скидки
Тренер Росляков заявил, что хочет придумать парную поддержку имени Косторной — Куницы

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Росляков, специализирующийся на работе со спортсменами, выступающими в парном фигурном катании, заявил, что его подопечные Алёна Косторная и Георгий Куница являются очень техничной парой. По словам специалиста, ребятам под силу придумать необычные технические элементы, которые останутся в истории мирового фигурного катания, например, поддержку имени Косторной — Куницы.

– В позапрошлом сезоне Косторная и Куница, несмотря на небольшой стаж совместных выступлений, делали на льду очень сложные программы. Реально ли добиться ещё более сложного контента?
– Конечно. Это могут быть и четверная подкрутка, и необычные поддержки. Возможно делать совершенно уникальные, классные вещи и уже одним этим входить в историю парного катания. Почему, например, не сделать поддержку, которая могла бы остаться в нашем виде спорта как поддержка имени Косторной – Куницы? — приводит слова Рослякова «RT на русском».

Вчера, 3 октября, чемпионка Европы Косторная и её супруг Куница сообщили, что стали родителями. У пары родился сын.

