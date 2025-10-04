Скидки
Фигурное катание

Евгений Семененко возобновил тренировки на льду после травмы колена

Евгений Семененко возобновил тренировки на льду после травмы колена
Двукратный чемпион России Евгений Семененко возобновил тренировки на льду. Фигурист пропускал начало сезона, в частности, контрольные прокаты сборной России, которые проходили 26 и 27 сентября в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный». О восстановлении своего подопечного после травмы колена, полученной 9 сентября на тренировке, сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

«Сегодня у Жени был третий выход на лед, он сделал первый каскад из десяти одинарных риттбергеров», – приводит слова Мишина ТАСС.

Напомним, контрольные прокаты традиционно являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Фигуристы одержали победы на турнире и завоевали квоты на участие в Олимпиаде-2026.

Семененко — об олимпийском сезоне: верю, что будет интересным и захватывающим
