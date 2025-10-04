Евгений Семененко возобновил тренировки на льду после травмы колена

Двукратный чемпион России Евгений Семененко возобновил тренировки на льду. Фигурист пропускал начало сезона, в частности, контрольные прокаты сборной России, которые проходили 26 и 27 сентября в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный». О восстановлении своего подопечного после травмы колена, полученной 9 сентября на тренировке, сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

«Сегодня у Жени был третий выход на лед, он сделал первый каскад из десяти одинарных риттбергеров», – приводит слова Мишина ТАСС.

Напомним, контрольные прокаты традиционно являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Фигуристы одержали победы на турнире и завоевали квоты на участие в Олимпиаде-2026.