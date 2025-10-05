Плющенко — своим фигуристкам: кто первый делает четверной сальхов, тому 10 тысяч рублей

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко выложила новый интересный ролик в соцсетях. На нём титулованный экс-фигурист обращается к своим подопечным.

«Кто первый делает сегодня четверной сальхов – тому 10 тысяч рублей. Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», – сказал Плющенко в публикации.

Отмечается, что премию получила 13-летняя Ксения Дудник.

В это межсезонье с академией «Ангелы Плющенко» было связано несколько скандалов. К примеру, ранее мама фигуристки Елены Костылевой писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.