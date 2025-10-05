«Одна жизнь — одна команда». Медведева выложила фото с матча «Динамо» — «Локомотив»

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на личной странице в социальных сетях выложила фотографии с прошедшего матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом».
Фото: Личный архив Медведевой
Фото: Личный архив Медведевой
В нём фигуристка стоит в фирменном бомбере бело-голубых. Фото Медведева сопроводила известным слоганом «Одна жизнь — одна команда» и сердечками в цветах команды. Спортсменка является давней поклонницей московского «Динамо».
В матче 11-го тура подопечные Валерия Карпина уступили в дерби «Локомотиву» со счётом 3:5. На данный момент в Мир Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
- 5 октября 2025
-
10:48
-
10:21
- 4 октября 2025
-
19:14
-
18:32
-
17:57
-
16:51
-
16:03
-
15:09
-
15:00
-
13:14
-
13:06
-
09:44
-
08:57
- 3 октября 2025
-
19:02
-
18:45
-
18:21
-
17:36
-
16:48
-
16:37
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:07
-
14:00
-
13:58
-
13:41
-
13:35
-
13:15
-
13:10
-
12:51
-
12:50
-
12:45
-
10:42