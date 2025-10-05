«Одна жизнь — одна команда». Медведева выложила фото с матча «Динамо» — «Локомотив»

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на личной странице в социальных сетях выложила фотографии с прошедшего матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

Фото: Личный архив Медведевой

В нём фигуристка стоит в фирменном бомбере бело-голубых. Фото Медведева сопроводила известным слоганом «Одна жизнь — одна команда» и сердечками в цветах команды. Спортсменка является давней поклонницей московского «Динамо».

В матче 11-го тура подопечные Валерия Карпина уступили в дерби «Локомотиву» со счётом 3:5. На данный момент в Мир Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.