Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Одна жизнь — одна команда». Медведева выложила фото с матча «Динамо» — «Локомотив»

«Одна жизнь — одна команда». Медведева выложила фото с матча «Динамо» — «Локомотив»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на личной странице в социальных сетях выложила фотографии с прошедшего матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

Фото: Личный архив Медведевой

Фото: Личный архив Медведевой

В нём фигуристка стоит в фирменном бомбере бело-голубых. Фото Медведева сопроводила известным слоганом «Одна жизнь — одна команда» и сердечками в цветах команды. Спортсменка является давней поклонницей московского «Динамо».

В матче 11-го тура подопечные Валерия Карпина уступили в дерби «Локомотиву» со счётом 3:5. На данный момент в Мир Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    
Материалы по теме
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Видео
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android