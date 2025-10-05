«Не могу заработать на жизнь». Украинская чемпионка ОИ вынуждена продать дом в США

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл сообщила о вынужденной продаже своего дома в США. По словам экс-спортсменки, она не имеет средств, чтобы заработать на жизнь, поэтому будет продавать недвижимость и переезжать в другой город.

«Спасибо, Шривпорт! Дом продаётся, я возвращаюсь в Лас-Вегас. Люблю вас всех. Мне жаль, что так сложилось. Я не могу заработать на жизнь в Шривпорте. К сожалению, не могу», — написала Баюл на личной странице в соцсетях.

Отметим, что Баюл живёт в США с 1997 года. При этом спортсменка выступила против участия россиян в Олимпийских играх в связи с ситуацией на Украине.