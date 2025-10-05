Роднина: надо, чтобы наше население было счастливо и гордилось жизнью в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина ответила, в каких аспектах Россия обходит западные государства. Она также подчеркнула, что в последнее время правила уважительного соперничества между странами и организациями изменились и часто не соблюдаются.

– В каких аспектах Россия обходит Запад и другие страны? Для того чтобы обходить, есть соревнования: кросс, регата, забеги. Перестаньте уже соперничать. Не надо оглядываться на соперников, надо развиваться самим, чтобы население нашей страны было довольно, счастливо и гордилось тем, что живёт в России.

– Наша страна сейчас ни с кем не соперничает?

– Может, если и соперничает, то всегда, в том числе в олимпийском движении есть клятва спортсмена: бороться честно, по правилам, уважая своего соперника. Насколько эти правила соблюдаются – мы столкнулись с тем, что международное право и многие международные вопросы претерпели видоизменения и отклонения от тех принципов, которые создавали в той же ООН. Когда эта организация создавалась, принципы были одни. Могу сказать, что то же олимпийское движение, которое создавалось Пьером де Кубертеном, с годами сильно изменилось. Поэтому ничего на месте не стоит. К идеалу мы всё равно никогда не подойдем, потому что чем больше мы достигаем, тем выше становятся требования и желания к идеалу, – приводит слова Родниной Sport24.

Сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там проживает её дочь Алёна, имеющая американское гражданство.