Диане Дэвис и Глебу Смолкину придумала костюмы для ПП чемпионка мира Мэдисон Чок

Стало известно, кто придумал костюмы для нового произвольного танца наступившего олимпийского сезона-2025/2026 бывших российских фигуристов, ныне представляющих Грузию, Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

В создании костюмов приняла участие трёхкратная чемпионка мира в танцах на льду американская фигуристка Мэдисон Чок. Она нарисовала все эскизы. Об этом сообщает «Всем лутц!».

Ранее с этим танцем Дэвис и Смолкин одержали победу на мемориале Дениса Тена. За две программы они получили от судей 193,14 балла.

Известно, что Мэдисон Чок занимается дизайном. Для многих из своих программ, которые она исполняет с партнёром Эваном Бэйтсом, девушка также рисовала эскизы.