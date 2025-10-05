Скидки
Сегодня состоится вечер памяти комментатора Александра Гришина. Известны все участники

Сегодня состоится вечер памяти комментатора Александра Гришина. Известны все участники
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт вечер, посвящённый памяти комментатора Александра Гришина. Известен состав фигуристов, которые примут участие в этом мероприятии. Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию. Событие пройдёт при поддержке Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первого канала.

Список участников

  • Софья Акатьева
  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
  • Матвей Ветлугин
  • Татьяна Волосожар и Максим Траньков
  • Алина Горбачёва
  • Пётр Гуменник
  • Артур Даниелян
  • Алиса Двоеглазова
  • Алина Загитова
  • Макар Игнатов
  • Василиса Кагановская и Максим Некрасов
  • Михаил Коляда
  • Марк Кондратюк
  • Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
  • Евгения Медведева
  • Екатерина Миронова и Евгений Устенко
  • Софья Муравьёва
  • Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
  • Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
  • Аделия Петросян
  • Даниил Самсонов
  • Александра Степанова и Иван Букин
  • Александра Трусова
  • Елизавета Туктамышева
  • Анна Фролова
  • Анна Щербакова
  • Анна Щербакова и Егор Гончаров
  • Алексей Ягудин
