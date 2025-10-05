Сегодня состоится вечер памяти комментатора Александра Гришина. Известны все участники

Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт вечер, посвящённый памяти комментатора Александра Гришина. Известен состав фигуристов, которые примут участие в этом мероприятии. Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию. Событие пройдёт при поддержке Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первого канала.

Список участников