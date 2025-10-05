«Мы покажем его ещё раз». Загитова анонсировала показ шоу «Ассоль» в Краснодаре

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала новый пост в честь того, что её рок-мюзикл «Ассоль» снова покажут на льду. Мероприятие состоится 8 марта в ледовом дворце Ice Palace в Краснодаре.

«Наконец-то это состоится! Сложно передать словами, насколько мы все взволнованы. Шоу «Ассоль»… Мы покажем его ещё раз. Снова эти паруса, эти мечты, эта вера в чудо. В этот раз город… Краснодар! Очень жду всех на показе! Каждый показ шоу – это возможность поделиться с вами чем-то важным, чем-то, что затрагивает самые тонкие струны сердца. Хочется видеть ваши улыбки, ваши слёзы радости, ваш восторг», — написала Загитова на личной странице в соцсетях.

Премьера шоу «Ассоль» состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге. Напомним, изначально фигуристка планировала представить шоу 27, 28 и 29 июня. Но внезапно с её сайта, а также со всех сайтов по продаже билетов пропала дата 29 июня. Позднее организаторы сообщили, что два шоу, назначенные на 29-е число, отменены по техническим причинам.

В шоу приняли участие многие именитые фигуристы — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, вице-чемпион Олимпиады в Пекине Владимир Морозов.