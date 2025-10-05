Скидки
Камила Валиева представила новый номер в память комментатора Александра Гришина

Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева показала новый номер в память Александра Гришина. Соответствующее видео выложил Первый канал.

Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт вечер, посвящённый памяти комментатора. Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию. Сообщается, что Валиева не сможет принять участие в мероприятии.

«Комментарии именно выступлений Валиевой у Александра всегда получались особенно искренними и запоминающимися», — написано в посте Первого канала.

При этом в вечере памяти появится множество именитых фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком ниже.

